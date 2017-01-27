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Сегодня 6 февраля, понедельник.
Сейчас в Барнауле 6:38 (МСК+4)
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5 февраля 2017
Все матчи дня
Турнир памяти С.Прокопьева
Алтай-девушки Барнаул 6:3
ТПУ Томск
Чемпионат АКАМФ. Супер-лига
Алтайэнергосбыт Барнаул 2:4
Автоцентр КАМАZ Барнаул
ПрофЭнерджи Барнаул 3:4
АлтайСоккер Барнаул
Омега Барнаул 8:4
ДСУ-4 Барнаул
Алейск Алейск 11:1
1  
 
Звезда УФСИН Барнаул
Хозмастер Барнаул 10:3
17   
  
Алтайэнерго Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Вторая лига
Дзержинец Барнаул 1:3
2  
 
СибТехКом Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Третья лига
Горизонт Барнаул 7:0
Университет Барнаул
DROM Барнаул 3:2
1  
 
АСК Барнаул
Малахова Барнаул 8:2
Киприно Барнаул
АЛЬКОН Камень-на-Оби 9:4
ДЮСШ-86 Барнаул
FIDEL Барнаул 4:3
КИФА Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Четвертая лига
Энергия-Барнаул Барнаул 6:4
Пирант-Алтай Барнаул
ЭСКАДА Барнаул 4:6
BRITANNIA Барнаул
Libertas (NEO) Барнаул 8:0
АЭК Барнаул
Спортинг Барнаул 4:3
Энергетик Барнаул
Олимп Угловское 8:5
Прокуратура АК Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Пятая лига
IT-Решения Барнаул 3:7
Смена-ДЮСШ Троицкое
Алтайлес Барнаул 1:3
Адреналин Барнаул
HARVEST22.ru Барнаул 7:10
Alawar Studios Барнаул
ОРИОН Барнаул 4:4
Бригантина Барнаул

Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда

27.01.2017 Чемпионат АКАМФ
Через неделю в воскресенье 5 февраля 2017 года стартует турнир Лиги новичков - одиннадцатой лиги Чемпионата Алтайского края по мини-футболу.

Стань автором истории мини-футбола Алтая: приглашаем новые команды в Лигу новичков

11.01.2017 Чемпионат АКАМФ
Вниманию всех новых команд, желающих присоединиться к мини-футбольному движению Алтая!

С Новым годом, с новым счастьем, с новой удачей, с новыми победами, с новыми голами!
3  
 

31.12.2016
С Новым годом Вас, уважаемые, дорогие и любимые посетители сайт "Алтайский футбол", футболисты, тренеры и болельщики, просто любители футбола и их друзья, родные!
конкурсы прогнозов
VI-я битва мини-футбольных экстрасенсов 2016-2017 гг. ТурыПравилаРейтинг
161 (8-26-85)
153 (5-24-90)
148 (8-19-86)
Тур №16. Начало 4 февраля 2017 в 10:00. Прием прогнозов завершен
Лучшие игроки турнира
Чемпионат Алтайского края по мини-футболу. Супер-лига. 2016/17
Январь 2017Идет голосование
Окончание 6 февраля 2017 в 23:59 (МСК+4)
дни рождения
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Данил Бондарев, 28 лет
Антон Васильев, 34 года
Роман Веселовский, 12 лет
Павел Видмер, 36 лет
Алексей Горовой, 29 лет
Алексей Грицаненко, 26 лет
Василий Данилов, 29 лет
Илья Данилов, 10 лет
Никита Жучков, 16 лет
Руслан Ибрагимов, 43 года
Роман Канайкин, 24 года
Екатерина Каратаева, 15 лет
Вячеслав Квасов, 15 лет
Виктор Ковальчук, 20 лет
Евгений Кочура, 22 года
Кирилл Кривошеин, 18 лет
Денис Ломакин, 38 лет
Константин Лошкарев, 29 лет
Борис Макаренко, 29 лет
Олег Мамаев, 50 лет
Владимир Мозгунов, 24 года
Егор Набока, 14 лет
Егор Паршаков, 15 лет
Денис Перфильев, 26 лет
Виктор Рыбаков, 55 лет
Илья Самохин, 17 лет
Илья Силантьев, 24 года
Ксения Смокотина, 18 лет
Кирилл Суртаев, 22 года
Иван Туманов, 24 года
Александр Устенко, 21 год
Максим Филимонов, 21 год
Клим Хижняк, 15 лет
Руслан Чайкин, 27 лет
Артем Чернышов, 31 год
Денис Шарлаев, 34 года
Владимир Шиповский, 51 год
Александр Шустов, 27 лет
Михаил Юрков, 31 год
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общение
alekseiA 1 февраля в 16:28 в форуме Мини-футбол в теме ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Команда 9 лиги ищет вратаря, по всем вопросам пишите…
Газовик 29 января в 11:41 в форуме Мини-футбол в теме Товарищеские матчи!!!
Команда лиги новичков ищет команду для товарищеского…
Sergio 21 января в 23:07 в форуме Мини-футбол в теме ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Кто ищет команду на АКАМФ, пишите мне в личку: о себе…
Алексей 075 20 января в 21:53 в форуме Общий форум в теме Ищу команду из лиги новичков
Срочно ищу команду, с любой лиги АКАМФ, либо с лиги…
Алексей 075 20 января в 21:50 в форуме Мини-футбол в теме Доска объявлений
Предлагаю здесь размещать объявления, типо, "срочно…

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