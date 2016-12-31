Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда

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Сегодня 10 января, вторник.
Сейчас в Барнауле 4:53 (МСК+4)
дни рождения
Сегодня
Завтра
Дмитрий Артюхов
(25 лет)
Кристина Багрынцева
(15 лет)
Андрей Баженов
(25 лет)
Иван Баранов
(10 лет)
Николай Басов
(22 года)
Станислав Бекетов
(20 лет)
Евгений Белоусов
(20 лет)
Илья Бичев
(8 лет)
Александр Блажко
(27 лет)
Константин Бобарыкин
(31 год)
Роман Буланый
(28 лет)
Дмитрий Буряк
(11 лет)
Максим Воробьев
(20 лет)
Василий Зуб
(28 лет)
Анатолий Зуйков
(17 лет)
Антон Киев
(27 лет)
Константин Кравченко
(11 лет)
Матвей Кулагин
(10 лет)
Александр Леванюк
(32 года)
Андрей Лисицын
(25 лет)
Андрей Македонов
(28 лет)
Данила Мальцев
(9 лет)
Роман Морозов
(31 год)
Максим Попрядухин
(34 года)
Александр Пронин
(24 года)
Сергей Пушкин
(46 лет)
Максим Резвый
(29 лет)
Николай Рузаев
(66 лет)
Даниил Русяев
(10 лет)
Виктор Рязанов
(20 лет)
Иван Старков
(31 год)
Антон Сукманов
(25 лет)
Илья Татаркин
(47 лет)
Владимир Чернов
(31 год)
Дмитрий Черномазов
(8 лет)
Алексей Юрин
(18 лет)
Валерий Авдеев
(57 лет)
Роман Бредихин
(21 год)
Денис Веденидов
(14 лет)
Денис Воробьев
(30 лет)
Егор Дрянев
(9 лет)
Роман Жилин
(29 лет)
Евгений Кузнецов
(28 лет)
Илья Кузнецов
(10 лет)
Михаил Куликов
(15 лет)
Глеб Любарский
(10 лет)
Иван Марфутенко
(23 года)
Никита Михайлык
(11 лет)
Роман Монастырев
(39 лет)
Максим Нелин
(26 лет)
Семен Нискоромных
(31 год)
Михаил Оганичев
(24 года)
Константин Павленко
(21 год)
Евгений Пападьин
(9 лет)
Владимир Полынский
(23 года)
Евгений Рагоза
(38 лет)
Михаил Садковский
(27 лет)
Михаил Самуйленков
(19 лет)
Артем Старцев
(20 лет)
Роман Субботин
(27 лет)
Антон Третьяков
(28 лет)
Иван Тримасов
(24 года)
Даниил Федишин
(17 лет)
Александр Худяков
(28 лет)
Андрей Шилов
(27 лет)
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9 января 2017
Все матчи дня
Юниоры до 17 лет
.
Турнир Футбол-Арена Енисей
Динамо-2000
Барнаул
0:0
Сибирь-2000
Новосибирск
Юниоры до 15 лет
.
Сибирский Кубок-2017 U-15
ОСДЮСШ-2002
Иркутск
4:2
Динамо-2002
Барнаул
Алтай-2002
Барнаул
0:1
Интер-2002
Тальменка
Юниоры до 12 лет
.
Сибирский Кубок-2017 U-12
Иртыш-2005
Омск
4:3
Динамо-2005
Барнаул
Алтай-2005
Барнаул
2:1
Томь-2005
Томск
10 января 2017
Все матчи дня
Первенство Славгорода
Газ-Мяс
Славгород
?-?
Начало матча
21:30
(МСК+4)
СПК
Славгород
Славгород,
Стадион "Кристалл"
Юниоры до 15 лет
.
Сибирский Кубок-2017 U-15
Алтай-2002
Барнаул
?-?
Начало матча
11:30
(МСК+4)
ОСДЮСШ-2002
Иркутск
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Динамо-2002
Барнаул
?-?
Начало матча
13:00
(МСК+4)
Чита-2002
Чита
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
ДЮСШ-17-2002
Томск
?-?
Начало матча
14:25
(МСК+4)
Интер-2002
Тальменка
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Юниоры до 12 лет
.
Сибирский Кубок-2017 U-12
Алтай-2005
Барнаул
?-?
Начало матча
10:05
(МСК+4)
Динамо-2005
Барнаул
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Юниоры до 12 лет
.
Рождественский кубок
Целинник-девушки-2005
Комсомольский
?-?
Начало матча
10:00
(МСК+4)
Юность-Алтая-девочки-2005
Барнаул
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
Алтай-девочки-2003
Барнаул
?-?
Начало матча
10:50
(МСК+4)
Юность Алтая-девочки-2003
Барнаул
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
Алтай-девочки-2005
Барнаул
?-?
Начало матча
11:30
(МСК+4)
Юность-Алтая-девочки-2005
Барнаул
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
Целинник-девочки-2003
Комсомольский
?-?
Начало матча
12:20
(МСК+4)
Юность Алтая-девочки-2003
Барнаул
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
Алтай-девочки-2005
Барнаул
?-?
Начало матча
13:00
(МСК+4)
Целинник-девушки-2005
Комсомольский
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
Целинник-девочки-2003
Комсомольский
?-?
Начало матча
13:50
(МСК+4)
Алтай-девочки-2003
Барнаул
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
11 января 2017
Все матчи дня
Чемпионат АФЛ 8х8 на снегу
Алтайсейф
Барнаул
?-?
Начало матча
19:30
(МСК+4)
Смена
Ребриха
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле)
Энергия015-Алтайкукуруза
Барнаул
?-?
Начало матча
19:30
(МСК+4)
КРЕЧЕТ
Барнаул
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле)
СиЭК
Барнаул
?-?
Начало матча
20:30
(МСК+4)
Мамонтово
Мамонтово
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле)
Первенство Славгорода
СПЧ №61
Яровое
?-?
Начало матча
21:30
(МСК+4)
Семеновка
Семеновка
Славгород,
Стадион "Кристалл"
Юниоры до 15 лет
.
Сибирский Кубок-2017 U-15
Алтай-2002
Барнаул
?-?
Начало матча
11:30
(МСК+4)
Динамо-2002
Барнаул
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Чита-2002
Чита
?-?
Начало матча
13:00
(МСК+4)
Интер-2002
Тальменка
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Юниоры до 12 лет
.
Сибирский Кубок-2017 U-12
Динамо-2005
Барнаул
?-?
Начало матча
9:00
(МСК+4)
Енисей-2005
Красноярск
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Алтай-2005
Барнаул
?-?
Начало матча
10:05
(МСК+4)
ДЮСШ Новосибирск-2005
Новосибирск
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
12 января 2017
Все матчи дня
Первенство Славгорода
Столица Молока
Славгород
?-?
Начало матча
21:30
(МСК+4)
Динамо
Славгород
Славгород,
Стадион "Кристалл"
ICE CUP-2017
Усть-Калманский МСЗ
Усть-Калманка
?-?
Начало матча
19:30
(МСК+4)
Вектор
Прутской
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А.Смертина (мини-футбольное поле)
Сулима
Барнаул
?-?
Начало матча
20:30
(МСК+4)
ЭЧ-Алтайская
Новоалтайск
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А.Смертина (мини-футбольное поле)
Юниоры до 15 лет
.
Сибирский Кубок-2017 U-15
Алтай-2002
Барнаул
?-?
Начало матча
13:00
(МСК+4)
ДЮСШ-17-2002
Томск
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Интер-2002
Тальменка
?-?
Начало матча
14:25
(МСК+4)
Динамо-2002
Барнаул
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Юниоры до 12 лет
.
Сибирский Кубок-2017 U-12
Алтай-2005
Барнаул
?-?
Начало матча
9:00
(МСК+4)
Енисей-2005
Красноярск
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Томь-2005
Томск
?-?
Начало матча
10:05
(МСК+4)
Динамо-2005
Барнаул
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
С Новым годом, с новым счастьем, с новой удачей, с новыми победами, с новыми голами!
3
31.12.2016
С Новым годом Вас, уважаемые, дорогие и любимые посетители сайт "Алтайский футбол", футболисты, тренеры и болельщики, просто любители футбола и их друзья, родные!
Семь лет как один миг: с днем рождения "Алтайского футбола", уважаемые посетители!
5
25.12.2016
День рождения
Семь - счастливое число и именно столько лет исполняется сегодня всему любимому сайту "Алтайский футбол".
Как встретишь новый год, так он и пройдет
2
14.12.2016
Скоро наступит Новый год, а это значит, что не за горами и розыгрыш первого турнира по мини-футболу в наступающем году - Кубка Деда Мороза.
конкурсы прогнозов
VI-я битва мини-футбольных экстрасенсов 2016-2017 гг.
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Рейтинг
Pahey23
129
(4-22-73)
vova070489
125
(7-17-70)
bwnSt
125
(5-20-70)
Тур №12.
8 января 2017 г.
Завершен
Лучшие игроки турнира
Чемпионат Алтайского края по мини-футболу. Супер-лига. 2016/17
Декабрь 2016
—
Идет голосование
Окончание
12 января 2017 в 23:59
(МСК+4)
общение
meppwzqq
Вчера в 23:17
в форуме
Общий форум
в теме
ищу команду
http://www.altaifootball.ru/persons/12102/ 89635016131
Pirlo21
Вчера в 14:41
в форуме
Мини-футбол
в теме
Тренировки!
Команда 8 лиги ищет команду для совместных тренировок…
Molosh_Brn
8 января в 21:20
в форуме
Мини-футбол
в теме
Тренировки!
Ищем команду для спарринга на постоянной основе!…
DianaVof
7 января в 5:33
в форуме
Общий форум
в теме
Ялта Крым Обзор Гостиниц и Отелей!!!
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=UX3gJHBtiSI>Крым Ялта Обзор Отеля…
Klassik09
4 января в 15:04
в форуме
Общий форум
в теме
купи-продай
Продам футзали Nike, 40 размер , одевались один раз , не…
блоги
избранная запись
Андрей Проскурин
Лето? Ах лето.. Да нет, уже пора и о зиме подумать...
30
6 сентября 2016 в 15:23
все авторы
лента новостей
8 января 2017
Аутсайдеры оставили свои неудачи в прошлом году
Чемпионат АКАМФ
Завершились новогодние каникулы в Лиге "Олимп"
Детско-юношеский футбол
7 января 2017
"Томь" увозит приз за первое место
Детско-юношеский футбол
"Алтай" завоевывает "Сибирский кубок"
Детско-юношеский футбол
Завершился групповой этап
Детско-юношеский футбол
Из Новосибирска с "бронзовыми" медалями
Детско-юношеский футбол
Победили хозяева
Детско-юношеский футбол
6 января 2017
Новогодний турнир достиг экватора
Детско-юношеский футбол
Кубок уезжает с гостями
Районы
Поспорят за "серебро"
Детско-юношеский футбол
5 января 2017
В борьбу вступили следующие возраста
Детско-юношеский футбол
Прошли рождественские мини-футбольные встречи
Районы
Вышли в финальную четверку
Детско-юношеский футбол
4 января 2017
Стартовал турнир в Яровом
Районы
Дед Мороз принес подарки хорошим мальчикам
Прошел новогодний турнир
Районы
Вторая победа в двух матчах
Детско-юношеский футбол
На вершине Олимпа - "Олимп"
Детско-юношеский футбол
Стартовал Сибирский Кубок
Детско-юношеский футбол
3 января 2017
Новый мини-футбольный год считаем открытым!
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