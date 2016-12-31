Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда

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Сегодня 1 января, воскресенье.
Сейчас в Барнауле 17:08 (МСК+4)
дни рождения
Сегодня Завтра
Захар Бородавко (39 лет)
Андрей Быстров (40 лет)
Эдуард Вальгер (45 лет)
Никита Владыкин (22 года)
Сергей Воробьев (24 года)
Заур Гаджимурадов (23 года)
Равиль Галиев (54 года)
Эдгар Геворгян (25 лет)
Александр Гусельников (55 лет)
Андрей Донгаузер (47 лет)
Константин Дуничев (10 лет)
Александр Еремеев (46 лет)
Сергей Жокин (28 лет)
Алексей Казанцев (23 года)
Евгений Картмазов (29 лет)
Максим Клюзко (22 года)
Евгений Кондратьев (34 года)
Антон Коновалов (27 лет)
Сергей Кривчун (60 лет)
Иван Купцов (29 лет)
Роман Курбатов (11 лет)
Александр Куц (28 лет)
Евгений Лесных (27 лет)
Александр Лимонов (30 лет)
Дмитрий Мартынов (32 года)
Иван Никитенко (36 лет)
Владимир Новоселов (26 лет)
Михаил Одокиенко (37 лет)
Александр Пастухов (60 лет)
Роман Полевой (36 лет)
Сергей Пославский (22 года)
Никита Самороднов (16 лет)
Максим Саранчин (34 года)
Алексей Сахно (23 года)
Алексей Семенов (23 года)
Сергей Семин (51 год)
Никита Смагин (17 лет)
Арсений Сохнин (9 лет)
Евгений Тараканов (45 лет)
Александр Тюрин (11 лет)
Рустам Хасанов (25 лет)
Евгений Черданцев (31 год)
Иван Чернаков (19 лет)
Вадим Чернов (29 лет)
Данил Чистяков (11 лет)
Дмитрий Юркин (44 года)
Артем Языков (11 лет)
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3 января 2017
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Кубок Деда Мороза
АСК Барнаул ?-?
Начало матча 12:00 (МСК+4)
Адреналин Барнаул
Барнаул, Стадион "Алтайград"
Атлетик Барнаул ?-?
Начало матча 13:00 (МСК+4)
Спортинг Барнаул
Барнаул, Стадион "Алтайград"
Дзержинец Барнаул ?-?
Начало матча 14:00 (МСК+4)
АСК Барнаул
Барнаул, Стадион "Алтайград"
Грильница Барнаул ?-?
Начало матча 15:00 (МСК+4)
Спортинг Барнаул
Барнаул, Стадион "Алтайград"
Адреналин Барнаул ?-?
Начало матча 16:00 (МСК+4)
Дзержинец Барнаул
Барнаул, Стадион "Алтайград"
Атлетик Барнаул ?-?
Начало матча 17:00 (МСК+4)
Грильница Барнаул
Барнаул, Стадион "Алтайград"
Юниоры до 16 лет. Сибирский Кубок-2017 U-16
Алтай-2001 Барнаул ?-?
Начало матча 10:35 (МСК+4)
ДЮСШ-17-2001 Томск
Барнаул, Футбольный манеж "Темп"
Новоалтайск-2001 Новоалтайск ?-?
Начало матча 12:10 (МСК+4)
Динамо-2001 Барнаул
Барнаул, Футбольный манеж "Темп"
Юниоры до 14 лет. Сибирский Кубок-2017 U-14
Алтай-2003 Барнаул ?-?
Начало матча 13:45 (МСК+4)
Томь-2003 Томск
Барнаул, Футбольный манеж "Темп"

С Новым годом, с новым счастьем, с новой удачей, с новыми победами, с новыми голами!
2  
 

31.12.2016
С Новым годом Вас, уважаемые, дорогие и любимые посетители сайт "Алтайский футбол", футболисты, тренеры и болельщики, просто любители футбола и их друзья, родные!

Семь лет как один миг: с днем рождения "Алтайского футбола", уважаемые посетители!
5  
 

25.12.2016 День рождения
Семь - счастливое число и именно столько лет исполняется сегодня всему любимому сайту "Алтайский футбол".

Как встретишь новый год, так он и пройдет
2  
 

14.12.2016
Скоро наступит Новый год, а это значит, что не за горами и розыгрыш первого турнира по мини-футболу в наступающем году - Кубка Деда Мороза.
конкурсы прогнозов
VI-я битва мини-футбольных экстрасенсов 2016-2017 гг. ТурыПравилаРейтинг
119 (4-20-67)
118 (7-17-63)
117 (5-19-64)
Тур №12. Начало 8 января 2017 в 11:00. Идет прием прогнозов
Лучшие игроки турнира
Чемпионат Алтайского края по мини-футболу. Супер-лига. 2016/17
Декабрь 2016Идет голосование
Окончание 12 января 2017 в 23:59 (МСК+4)
Ноябрь
2016
Лучший вратарь месяца
Лобашов Дмитрий
Алейск Алейск
 62,9%
общение
sanek0329 22 декабря 2016 в 14:33 в форуме Мини-футбол в теме ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Ищем команду на второй круг http://altaifootball.ru/persons/2432/…
Pirlo21 21 декабря 2016 в 20:27 в форуме Мини-футбол в теме ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Команда 8 лиги ищет в свой состав игроков на любые…
Газовик 20 декабря 2016 в 20:18 в форуме Мини-футбол в теме ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Команда 10 лиги ищет вратаря! Опыт приветствуется! Тел.…
Sacred 19 декабря 2016 в 22:49 в форуме Мини-футбол в теме Тренировки!
Ищем команду на завтра (вторник) на 21-00 для…
Редактор сайта 12 декабря 2016 в 22:56 в форуме Общий форум в теме Вышитые бисером иконы
Кто оставил в воскресенье, 11.12, в СОКе АГПУ (на Крупской)…

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