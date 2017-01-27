Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда

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Сегодня 4 февраля, суббота.
Сейчас в Барнауле 10:43 (МСК+4)
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Через неделю в воскресенье 5 февраля 2017 года стартует турнир Лиги новичков - одиннадцатой лиги Чемпионата Алтайского края по мини-футболу.
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Вниманию всех новых команд, желающих присоединиться к мини-футбольному движению Алтая!
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31.12.2016
С Новым годом Вас, уважаемые, дорогие и любимые посетители сайт "Алтайский футбол", футболисты, тренеры и болельщики, просто любители футбола и их друзья, родные!
Лучшие игроки турнира
Январь 2017
— Идет голосование
Окончание 6 февраля 2017 в 23:59 (МСК+4)
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