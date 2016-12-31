Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда

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Сегодня 1 января, воскресенье.
Сейчас в Барнауле 17:08 (МСК+4)
дни рождения
Сегодня
Завтра
Захар Бородавко
(39 лет)
Андрей Быстров
(40 лет)
Эдуард Вальгер
(45 лет)
Никита Владыкин
(22 года)
Сергей Воробьев
(24 года)
Заур Гаджимурадов
(23 года)
Равиль Галиев
(54 года)
Эдгар Геворгян
(25 лет)
Александр Гусельников
(55 лет)
Андрей Донгаузер
(47 лет)
Константин Дуничев
(10 лет)
Александр Еремеев
(46 лет)
Сергей Жокин
(28 лет)
Алексей Казанцев
(23 года)
Евгений Картмазов
(29 лет)
Максим Клюзко
(22 года)
Евгений Кондратьев
(34 года)
Антон Коновалов
(27 лет)
Сергей Кривчун
(60 лет)
Иван Купцов
(29 лет)
Роман Курбатов
(11 лет)
Александр Куц
(28 лет)
Евгений Лесных
(27 лет)
Александр Лимонов
(30 лет)
Дмитрий Мартынов
(32 года)
Иван Никитенко
(36 лет)
Владимир Новоселов
(26 лет)
Михаил Одокиенко
(37 лет)
Александр Пастухов
(60 лет)
Роман Полевой
(36 лет)
Сергей Пославский
(22 года)
Никита Самороднов
(16 лет)
Максим Саранчин
(34 года)
Алексей Сахно
(23 года)
Алексей Семенов
(23 года)
Сергей Семин
(51 год)
Никита Смагин
(17 лет)
Арсений Сохнин
(9 лет)
Евгений Тараканов
(45 лет)
Александр Тюрин
(11 лет)
Рустам Хасанов
(25 лет)
Евгений Черданцев
(31 год)
Иван Чернаков
(19 лет)
Вадим Чернов
(29 лет)
Данил Чистяков
(11 лет)
Дмитрий Юркин
(44 года)
Артем Языков
(11 лет)
Василий Анохин
(21 год)
Вячеслав Антропов
(16 лет)
Михаил Арестов
(13 лет)
Андрей Брязгин
(23 года)
Петр Быков
(32 года)
Константин Васильев
(33 года)
Алексей Вязьмин
(40 лет)
Эдуард Газенкамер
(24 года)
Бахрам Гарунов
(42 года)
Никита Горбунов
(14 лет)
Алексей Коротин
(23 года)
Максим Липпа
(38 лет)
Вадим Лучер
(12 лет)
Михаил Михайлов
(35 лет)
Никита Никонов
(25 лет)
Максим Попов
(24 года)
Евгений Прокофьев
(20 лет)
Игорь Сартаков
(52 года)
Александр Староженко
(33 года)
Яков Удинцев
(44 года)
Николай Устименко
(29 лет)
Григорий Файзиев
(33 года)
Максим Филатов
(10 лет)
Дмитрий Шепелев
(23 года)
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25 декабря 2016
Все матчи дня
Первенство России. Первая лига. Сибирь-Запад
Магистраль
Новосибирск
3:2
ПрофЭнерджи
Барнаул
Сельская Олимпиада
Павловский район
Павловск
2:0
Романовский район
Романово
Завьяловский район
Завьялово
2:0
Мамонтовский район
Мамонтово
Чемпионат АКАМФ. Супер-лига
Алтайэнергосбыт
Барнаул
2:3
АлтайСоккер
Барнаул
Омега
Барнаул
1:4
48
Хозмастер
Барнаул
ДСУ-4
Барнаул
3:6
Алейск
Алейск
Звезда УФСИН
Барнаул
4:9
Алтайэнерго
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Третья лига
ДЮСШ-86
Барнаул
5:3
1
DROM
Барнаул
АСК
Барнаул
7:5
КИФА
Барнаул
Киприно
Барнаул
4:10
Горизонт
Барнаул
Университет
Барнаул
7:8
АЛЬКОН
Камень-на-Оби
FIDEL
Барнаул
4:2
Малахова
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Пятая лига
Среднесибирский
Среднесибирский
9:7
Смена-ДЮСШ
Троицкое
Адреналин
Барнаул
8:4
ЮНИКС
Барнаул
IT-Решения
Барнаул
8:5
HARVEST22.ru
Барнаул
Алтайлес
Барнаул
5:3
Бригантина
Барнаул
Alawar Studios
Барнаул
8:2
ОРИОН
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Шестая лига
Облака
Барнаул
4:3
2
Спортлайв
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Седьмая лига
Юг Сибири
Барнаул
11:3
Штурм
Барнаул
Прокуратура-2
Барнаул
4:12
3
СОЮЗ
Барнаул
Продвижение
Барнаул
6:11
Радиотехника
Барнаул
Подкова
Барнаул
5:7
Алтай-Кокс
Заринск
Легион
Барнаул
2:10
Медик
Барнаул
Первенство Славгорода
Кулунда
Кулунда
12:1
Юность
Славгород
Химик
Яровое
6:5
Стимул
Славгород
Кулунда
Кулунда
4:4
Газ-Мяс
Славгород
Факел
Табуны
4:5
СПК
Славгород
Чемпионат Бийска. Высшая лига
Мебельщик
Бийск
11:4
Победа
Смоленское
Бий
Горно-Алтайск
0:10
РАДО
Бийск
Строитель-2
Бийск
5:2
Союз
Бийск
Строитель
Бийск
5:2
Пикет
Бийский район
Ника
Бийск
8:2
Байгол
Бийск
3 января 2017
Все матчи дня
Кубок Деда Мороза
АСК
Барнаул
?-?
Начало матча
12:00
(МСК+4)
Адреналин
Барнаул
Барнаул,
Стадион "Алтайград"
Атлетик
Барнаул
?-?
Начало матча
13:00
(МСК+4)
Спортинг
Барнаул
Барнаул,
Стадион "Алтайград"
Дзержинец
Барнаул
?-?
Начало матча
14:00
(МСК+4)
АСК
Барнаул
Барнаул,
Стадион "Алтайград"
Грильница
Барнаул
?-?
Начало матча
15:00
(МСК+4)
Спортинг
Барнаул
Барнаул,
Стадион "Алтайград"
Адреналин
Барнаул
?-?
Начало матча
16:00
(МСК+4)
Дзержинец
Барнаул
Барнаул,
Стадион "Алтайград"
Атлетик
Барнаул
?-?
Начало матча
17:00
(МСК+4)
Грильница
Барнаул
Барнаул,
Стадион "Алтайград"
Юниоры до 16 лет
.
Сибирский Кубок-2017 U-16
Алтай-2001
Барнаул
?-?
Начало матча
10:35
(МСК+4)
ДЮСШ-17-2001
Томск
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Новоалтайск-2001
Новоалтайск
?-?
Начало матча
12:10
(МСК+4)
Динамо-2001
Барнаул
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Юниоры до 14 лет
.
Сибирский Кубок-2017 U-14
Алтай-2003
Барнаул
?-?
Начало матча
13:45
(МСК+4)
Томь-2003
Томск
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Динамо-2003
Барнаул
?-?
Начало матча
15:10
(МСК+4)
Сибирь-2003
Новосибирск
Барнаул,
Футбольный манеж "Темп"
Юниоры до 13 лет
.
Лига Олимп U-13
Олимп-2005
Барнаул
?-?
Начало матча
9:00
(МСК+4)
Олимп-2004-3
Барнаул
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
Алтай-2005-3
Барнаул
?-?
Начало матча
10:00
(МСК+4)
Олимп-2004-2
Барнаул
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
Алтай-2005-3
Барнаул
?-?
Начало матча
11:00
(МСК+4)
Олимп-2004-3
Барнаул
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
Олимп-2005
Барнаул
?-?
Начало матча
12:00
(МСК+4)
Олимп-2004
Барнаул
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
Алтай-2005-3
Барнаул
?-?
Начало матча
13:00
(МСК+4)
Олимп-2004
Барнаул
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
Олимп-2004-2
Барнаул
?-?
Начало матча
14:00
(МСК+4)
Олимп-2004-3
Барнаул
Барнаул,
Спортивный комплекс "Горизонт"
Дети до 11 лет
.
Турнир В.Жучкова
Алтай-2008
Барнаул
?-?
Начало матча
11:00
(МСК+4)
Динамо-2009
Барнаул
Барнаул,
Спортзал ДЮСШ "Динамо"
Алтай-2008-2
Барнаул
?-?
Начало матча
12:00
(МСК+4)
Металлург-ЗапСиб-2008
Новокузнецк
Барнаул,
Спортзал ДЮСШ "Динамо"
Динамо-2008-2
Барнаул
?-?
Начало матча
13:00
(МСК+4)
Сибирь-2008
Новосибирск
Барнаул,
Спортзал ДЮСШ "Динамо"
Динамо-2008
Барнаул
?-?
Начало матча
14:00
(МСК+4)
Сибирь-2008-2
Новосибирск
Барнаул,
Спортзал ДЮСШ "Динамо"
С Новым годом, с новым счастьем, с новой удачей, с новыми победами, с новыми голами!
2
31.12.2016
С Новым годом Вас, уважаемые, дорогие и любимые посетители сайт "Алтайский футбол", футболисты, тренеры и болельщики, просто любители футбола и их друзья, родные!
Семь лет как один миг: с днем рождения "Алтайского футбола", уважаемые посетители!
5
25.12.2016
День рождения
Семь - счастливое число и именно столько лет исполняется сегодня всему любимому сайту "Алтайский футбол".
Как встретишь новый год, так он и пройдет
2
14.12.2016
Скоро наступит Новый год, а это значит, что не за горами и розыгрыш первого турнира по мини-футболу в наступающем году - Кубка Деда Мороза.
конкурсы прогнозов
VI-я битва мини-футбольных экстрасенсов 2016-2017 гг.
Туры
•
Правила
•
Рейтинг
Pahey23
119
(4-20-67)
vova070489
118
(7-17-63)
bwnSt
117
(5-19-64)
Тур №12.
Начало
8 января 2017 в 11:00
.
Идет прием прогнозов
Лучшие игроки турнира
Чемпионат Алтайского края по мини-футболу. Супер-лига. 2016/17
Декабрь 2016
—
Идет голосование
Окончание
12 января 2017 в 23:59
(МСК+4)
Ноябрь
2016
Лучший вратарь месяца
Лобашов Дмитрий
Алейск
Алейск
62,9
%
общение
sanek0329
22 декабря 2016 в 14:33
в форуме
Мини-футбол
в теме
ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Ищем команду на второй круг http://altaifootball.ru/persons/2432/…
Pirlo21
21 декабря 2016 в 20:27
в форуме
Мини-футбол
в теме
ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Команда 8 лиги ищет в свой состав игроков на любые…
Газовик
20 декабря 2016 в 20:18
в форуме
Мини-футбол
в теме
ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Команда 10 лиги ищет вратаря! Опыт приветствуется! Тел.…
Sacred
19 декабря 2016 в 22:49
в форуме
Мини-футбол
в теме
Тренировки!
Ищем команду на завтра (вторник) на 21-00 для…
Редактор сайта
12 декабря 2016 в 22:56
в форуме
Общий форум
в теме
Вышитые бисером иконы
Кто оставил в воскресенье, 11.12, в СОКе АГПУ (на Крупской)…
блоги
избранная запись
Андрей Проскурин
Лето? Ах лето.. Да нет, уже пора и о зиме подумать...
30
6 сентября 2016 в 15:23
все авторы
лента новостей
1 января 2017
Кто лучший игрок декабря?
Чемпионат АКАМФ
31 декабря 2016
Первый турнир года - Кубок Деда Мороза
Последний гол 2016 года - он праздничный самый
Чемпионат АКАМФ
30 декабря 2016
А кто был лучшим накануне Нового года?
Чемпионат АКАМФ
Наступил новогодний перерыв
Районы
29 декабря 2016
Выпей "Пепси" и играй стабильно!
Чемпионат АКАМФ
Позади семь туров
Районы
28 декабря 2016
Никита Казанцев не хочет расставаться с "Грильницей"
Чемпионат АКАМФ
Чемпион определился в последнем матче
Районы
27 декабря 2016
Иван Милосердов получил приз от "Гаража"
Чемпионат АКАМФ
КДК первенства России сообщает
1
Чемпионат России
С дебютом, Дмитрий!
Школа футбольного арбитра
26 декабря 2016
КДК сообщает
1
КДК
С началом медового месяца, Александр!
25 декабря 2016
Мини-футбол вписался в предновогоднюю суету
Чемпионат АКАМФ
Два раза по 3:2
Чемпионат России
В отборочных турнирах поставлена точка
Районы
24 декабря 2016
"Прощай!" сказали Кубку АКАМФ уже десять команд
Чемпионат АКАМФ
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