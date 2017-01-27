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Сегодня 30 января, понедельник.
Сейчас в Барнауле 8:28 (МСК+4)
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29 января 2017
Все матчи дня
Чемпионат АКАМФ. Супер-лига
Автоцентр КАМАZ Барнаул 12:5
АлтайСоккер Барнаул
Алтайэнерго Барнаул 7:4
Омега Барнаул
ДСУ-4 Барнаул 3:6
1  
 
Алтайэнергосбыт Барнаул
Хозмастер Барнаул 5:5
Алейск Алейск
Звезда УФСИН Барнаул 2:3
ПрофЭнерджи Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Вторая лига
Атлетик Барнаул 3:3
СибТехКом Барнаул
АГРОНОМ Барнаул 2:4
Дзержинец Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Третья лига
АСК Барнаул 3:8
Горизонт Барнаул
Университет Барнаул 4:8
Киприно Барнаул
КИФА Барнаул 3:10
АЛЬКОН Камень-на-Оби
ДЮСШ-86 Барнаул 1:5
Малахова Барнаул
DROM Барнаул 2:7
1  
 
FIDEL Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Четвертая лига
BRITANNIA Барнаул 3:4
Олимп Угловское
Энергия-Барнаул Барнаул 7:7
Спортинг Барнаул
Пирант-Алтай Барнаул 4:8
Libertas (NEO) Барнаул
Энергетик Барнаул 2:4
ЭСКАДА Барнаул
АЭК Барнаул 6:4
Прокуратура АК Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Пятая лига
Смена-ДЮСШ Троицкое 4:3
Алтайлес Барнаул
Адреналин Барнаул 6:10
HARVEST22.ru Барнаул
Бригантина Барнаул 6:7
Alawar Studios Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Шестая лига
СОК-М Топчиха 2:4
1  
 
СтройПанорама Барнаул

Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда

27.01.2017 Чемпионат АКАМФ
Через неделю в воскресенье 5 февраля 2017 года стартует турнир Лиги новичков - одиннадцатой лиги Чемпионата Алтайского края по мини-футболу.

Стань автором истории мини-футбола Алтая: приглашаем новые команды в Лигу новичков

11.01.2017 Чемпионат АКАМФ
Вниманию всех новых команд, желающих присоединиться к мини-футбольному движению Алтая!

С Новым годом, с новым счастьем, с новой удачей, с новыми победами, с новыми голами!
3  
 

31.12.2016
С Новым годом Вас, уважаемые, дорогие и любимые посетители сайт "Алтайский футбол", футболисты, тренеры и болельщики, просто любители футбола и их друзья, родные!
конкурсы прогнозов
VI-я битва мини-футбольных экстрасенсов 2016-2017 гг. ТурыПравилаРейтинг
161 (8-26-85)
153 (5-24-90)
148 (8-19-86)
Тур №15. 28 – 29 января 2017 г. Завершен
Лучшие игроки турнира
Чемпионат Алтайского края по мини-футболу. Супер-лига. 2016/17
Декабрь
2016
Лучший игрок месяца
Казанцев Никита
Алтайэнерго Барнаул
 44,4%
Декабрь
2016
Лучший вратарь месяца
Воронец Артем
Алтайэнерго Барнаул
 40,4%
дни рождения
Сегодня Завтра
все дни рождения
общение
Газовик Вчера в 11:41 в форуме Мини-футбол в теме Товарищеские матчи!!!
Команда лиги новичков ищет команду для товарищеского…
Sergio 21 января в 23:07 в форуме Мини-футбол в теме ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Кто ищет команду на АКАМФ, пишите мне в личку: о себе…
Алексей 075 20 января в 21:53 в форуме Общий форум в теме Ищу команду из лиги новичков
Срочно ищу команду, с любой лиги АКАМФ, либо с лиги…
Алексей 075 20 января в 21:50 в форуме Мини-футбол в теме Доска объявлений
Предлагаю здесь размещать объявления, типо, "срочно…
Алексей 075 20 января в 21:36 в форуме Мини-футбол в теме Доска объявлений
Срочно ищу команду, с любой лиги АКАМФ, либо с лиги…

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