Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда

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Сегодня 30 января, понедельник.
Сейчас в Барнауле 8:28 (МСК+4)
календарь матчей
вчера
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29 января 2017
Все матчи дня
Чемпионат АКАМФ. Супер-лига
Автоцентр КАМАZ
Барнаул
12:5
АлтайСоккер
Барнаул
Алтайэнерго
Барнаул
7:4
Омега
Барнаул
ДСУ-4
Барнаул
3:6
1
Алтайэнергосбыт
Барнаул
Хозмастер
Барнаул
5:5
Алейск
Алейск
Звезда УФСИН
Барнаул
2:3
ПрофЭнерджи
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Вторая лига
Атлетик
Барнаул
3:3
СибТехКом
Барнаул
АГРОНОМ
Барнаул
2:4
Дзержинец
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Третья лига
АСК
Барнаул
3:8
Горизонт
Барнаул
Университет
Барнаул
4:8
Киприно
Барнаул
КИФА
Барнаул
3:10
АЛЬКОН
Камень-на-Оби
ДЮСШ-86
Барнаул
1:5
Малахова
Барнаул
DROM
Барнаул
2:7
1
FIDEL
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Четвертая лига
BRITANNIA
Барнаул
3:4
Олимп
Угловское
Энергия-Барнаул
Барнаул
7:7
Спортинг
Барнаул
Пирант-Алтай
Барнаул
4:8
Libertas (NEO)
Барнаул
Энергетик
Барнаул
2:4
ЭСКАДА
Барнаул
АЭК
Барнаул
6:4
Прокуратура АК
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Пятая лига
Смена-ДЮСШ
Троицкое
4:3
Алтайлес
Барнаул
Адреналин
Барнаул
6:10
HARVEST22.ru
Барнаул
Бригантина
Барнаул
6:7
Alawar Studios
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Шестая лига
СОК-М
Топчиха
2:4
1
СтройПанорама
Барнаул
Меркурий
Барнаул
6:4
Спортлайв
Барнаул
Рубиновый Источник
Барнаул
4:7
ПРОМКОТЛОСНАБ
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Седьмая лига
Прокуратура-2
Барнаул
2:8
Юг Сибири
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Восьмая лига
АВТОДИФ
Барнаул
4:3
РегионЭнерго
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Девятая лига
Пруды
Барнаул
14:8
Ястребы
Барнаул
Одуванчик
Алейск
9:5
ЗиЛ-Гарант
Барнаул
Металлург
Рубцовск
14:2
Сибирь
Барнаул
Матросова
Барнаул
10:3
ЛАНИТ
Барнаул
УТУТ
Барнаул
3:1
Олимпия
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Десятая лига
Обь
Барнаул
21:0
2
Веста
Барнаул
Спартак-Алтай
Барнаул
9:8
Динамо-УВО
Барнаул
Балтийская
Барнаул
6:5
1
ДеМо
Барнаул
Кубок по футболу
VREZERVE
Барнаул
2:4
Алтай
Барнаул
Первенство Славгорода
Семеновка
Семеновка
15:0
АлтайТеплоСервис
Славгород
Динамо
Славгород
4:5
Факел
Табуны
СПЧ №61
Яровое
5:4
Юность
Славгород
Первенство Павловского района
Ремзавод
Павловск
?-?
Начало матча
9:30
(МСК+4)
Целинник-2
Комсомольский
ПСХТ
Павловск
1:14
Звезда В/Ч
Шахи
Грант
Шелаболиха
9:6
Целинник
Комсомольский
ПФК
Павловск
?-?
Начало матча
12:30
(МСК+4)
Вымпел
Прутской
1 февраля 2017
Все матчи дня
Чемпионат АФЛ 8х8 на снегу
КРЕЧЕТ
Барнаул
?-?
Начало матча
19:30
(МСК+4)
Энергия015-Алтайкукуруза
Барнаул
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле)
Алтайсейф
Барнаул
?-?
Начало матча
19:30
(МСК+4)
Смена
Ребриха
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле)
Мамонтово
Мамонтово
?-?
Начало матча
20:30
(МСК+4)
Урожай
Кытманово
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле)
Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда
27.01.2017
Чемпионат АКАМФ
Через неделю в воскресенье 5 февраля 2017 года стартует турнир Лиги новичков - одиннадцатой лиги Чемпионата Алтайского края по мини-футболу.
Стань автором истории мини-футбола Алтая: приглашаем новые команды в Лигу новичков
11.01.2017
Чемпионат АКАМФ
Вниманию всех новых команд, желающих присоединиться к мини-футбольному движению Алтая!
С Новым годом, с новым счастьем, с новой удачей, с новыми победами, с новыми голами!
3
31.12.2016
С Новым годом Вас, уважаемые, дорогие и любимые посетители сайт "Алтайский футбол", футболисты, тренеры и болельщики, просто любители футбола и их друзья, родные!
конкурсы прогнозов
VI-я битва мини-футбольных экстрасенсов 2016-2017 гг.
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Правила
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Рейтинг
bwnSt
161
(8-26-85)
Pahey23
153
(5-24-90)
vova070489
148
(8-19-86)
Тур №15.
28 – 29 января 2017 г.
Завершен
Лучшие игроки турнира
Чемпионат Алтайского края по мини-футболу. Супер-лига. 2016/17
Декабрь
2016
Лучший игрок месяца
Казанцев Никита
Алтайэнерго
Барнаул
44,4
%
Декабрь
2016
Лучший вратарь месяца
Воронец Артем
Алтайэнерго
Барнаул
40,4
%
дни рождения
Сегодня
Завтра
Евгений Артюх
, 38 лет
Павел Брасалин
, 26 лет
Сергей Ведерников
, 21 год
Артем Веневцев
, 24 года
Владимир Волгин
, 31 год
Антон Ворошилов
, 21 год
Артем Горовой
, 29 лет
Александр Дмитриев
, 33 года
Евгений Дорофеев
, 39 лет
Эдуард Замалиев
, 25 лет
Ярослав Земченко
, 22 года
Андрей Зяблицкий
, 35 лет
Данил Ивочкин
, 16 лет
Иван Казанцев
, 26 лет
Матвей Лютиков
, 8 лет
Дмитрий Магаррамов
, 25 лет
Дмитрий Маггаррамов
, 25 лет
Максим Мантлер
, 32 года
Максим Минеев
, 33 года
Евгений Мутик
, 30 лет
Сергей Найденов
, 31 год
Антон Новиков
, 21 год
Игорь Новоселов
, 24 года
Владислав Орлов
, 18 лет
Александр Петин
, 21 год
Евгений Рогозин
, 20 лет
Арсентий Сартаков
, 19 лет
Даниил Соколов
, 15 лет
Александр Сорокин
, 25 лет
Роман Сухин
, 17 лет
Дмитрий Трегубов
, 39 лет
Арсений Усольцев
, 12 лет
Олег Чернов
, 45 лет
Иван Галузин
, 13 лет
Роман Гисс
, 27 лет
Данил Гончаров
, 14 лет
Владимир Горчаков
, 22 года
Григорий Гришин
, 22 года
Денис Заварзин
, 11 лет
Илья Заюков
, 13 лет
Никита Иванников
, 30 лет
Игорь Кахикалов
, 19 лет
Арсений Кремнев
, 14 лет
Владимир Мармылев
, 25 лет
Степан Мартынюк
, 17 лет
Роман Маслеников
, 27 лет
Максим Матохин
, 32 года
Арман Мхитарян
, 20 лет
Максим Назин
, 32 года
Алексей Овсянников
, 50 лет
Максим Остапенко
, 35 лет
Виктор Панкратов
, 21 год
Руслан Повелягин
, 39 лет
Максим Полежаев
, 34 года
Михаил Рыльский
, 21 год
Павел Рымарь
, 15 лет
Роберт Свиридов
, 48 лет
Роман Тутарков
, 28 лет
Екатерина Тырышкина
, 21 год
Михаил Улитин
, 40 лет
Александр Федоров
, 26 лет
Виталий Филатов
, 28 лет
Алексей Хенин
, 39 лет
Анатолий Черных
, 35 лет
все дни рождения
общение
Газовик
Вчера в 11:41
в форуме
Мини-футбол
в теме
Товарищеские матчи!!!
Команда лиги новичков ищет команду для товарищеского…
Sergio
21 января в 23:07
в форуме
Мини-футбол
в теме
ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Кто ищет команду на АКАМФ, пишите мне в личку: о себе…
Алексей 075
20 января в 21:53
в форуме
Общий форум
в теме
Ищу команду из лиги новичков
Срочно ищу команду, с любой лиги АКАМФ, либо с лиги…
Алексей 075
20 января в 21:50
в форуме
Мини-футбол
в теме
Доска объявлений
Предлагаю здесь размещать объявления, типо, "срочно…
Алексей 075
20 января в 21:36
в форуме
Мини-футбол
в теме
Доска объявлений
Срочно ищу команду, с любой лиги АКАМФ, либо с лиги…
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Андрей Проскурин
Лето? Ах лето.. Да нет, уже пора и о зиме подумать...
30
6 сентября 2016 в 15:23
все авторы
лента новостей
29 января 2017
"Алтай" стал вторым полуфиналистом Зимнего Кубка "VIANOR"
28 января 2017
"Реклама Онлайн" первый раз ушла в оффлайн
Чемпионат России
Кто-то заканчивает сразу, а кто-то шагает все выше и выше
Чемпионат АКАМФ
"Алтайкрайэнерго" выигрывает матч с приставкой "Супер-2017-2018"
Чемпионат АКАМФ
"СиЭК" - гроза авторитетов
Ветераны
27 января 2017
Тимофей Недоступенко вошел в историю Кубка "VIANOR"
Анна Беломытцева приняла участие в испанском сборе сборной России
Наши земляки
Сборная тура: кто на этот раз лучший?
Чемпионат АКАМФ
26 января 2017
Тренеру лидера гарантирована стильная стрижка
Чемпионат АКАМФ
«Сулима» - победитель первого круга
ICE CUP
Команды выходят из зимней спячки
"КАМАZ" и "Pepsi" - понятия не разделимы
Чемпионат АКАМФ
25 января 2017
Об автомобиле лучшего вратаря всегда есть кому позаботиться
Чемпионат АКАМФ
Первый круг позади
8х8
Никита Казанцев - снова с "Грильницей"
Чемпионат АКАМФ
Борьба за призовые места обостряется
Чемпионат АКАМФ
24 января 2017
Лучший вратарь месяца под покровительством "Арены"
Чемпионат АКАМФ
Дебют команды из Шелаболихи
Районы
23 января 2017
КДК сообщает
42
КДК
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