Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда

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Сегодня 4 февраля, суббота.
Сейчас в Барнауле 10:43 (МСК+4)
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4 февраля 2017
Все матчи дня
Турнир памяти С.Прокопьева
ФК КУЗБАСС-дев Кемерово ?-?
Начало матча 13:30 (МСК+4)
Алтай-девушки Барнаул
Кемерово, Губернский центр спорта «Кузбасс»
Алтай-девушки Барнаул ?-?
Начало матча 15:50 (МСК+4)
Южанка-дев Кемерово
Кемерово, Губернский центр спорта «Кузбасс»
Кубок АКАМФ
Прокуратура-2 Барнаул ?-?
Начало матча 14:00 (МСК+4)
Алтай-Кокс Заринск
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"
Юг Сибири Барнаул ?-?
Начало матча 15:00 (МСК+4)
Металлург Рубцовск
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"
СОК-М Топчиха ?-?
Начало матча 16:00 (МСК+4)
РегионЭнерго Барнаул
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"
НАТИВ Барнаул ?-?
Начало матча 17:00 (МСК+4)
Динамо-УВО Барнаул
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"
ЗапСибЭлектроМонтаж Барнаул ?-?
Начало матча 18:00 (МСК+4)
Медик Барнаул
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"
Меркурий Барнаул ?-?
Начало матча 19:00 (МСК+4)
Матросова Барнаул
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"
Рубиновый Источник Барнаул ?-?
Начало матча 20:00 (МСК+4)
СОЮЗ Барнаул
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"
СтройПанорама Барнаул ?-?
Начало матча 21:00 (МСК+4)
Штурм Барнаул
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"
Чемпионат АКАМФ. Супер-лига
ПрофЭнерджи Барнаул ?-?
3  
 
Начало матча 17:00 (МСК+4)
Алейск Алейск
Барнаул, Спортзал "Коммунальщик"
Чемпионат АКАМФ. Первая лига. АКАМФ
Gaudi Барнаул ?-?
Начало матча 14:00 (МСК+4)
Алтайкрайэнерго Барнаул
Барнаул, Спортзал "Коммунальщик"
Бавария Яровое ?-?
Начало матча 15:00 (МСК+4)
Газпром трансгаз Томск Барнаул
Барнаул, Спортзал "Коммунальщик"
ПрофЭнерджи-М Барнаул ?-?
Начало матча 16:00 (МСК+4)
Алтайская Сказка Барнаул
Барнаул, Спортзал "Коммунальщик"
Локомотив-Грильница Барнаул ?-?
Начало матча 18:00 (МСК+4)
NAVIEN Барнаул
Барнаул, Спортзал "Коммунальщик"
СибТранс Барнаул ?-?
Начало матча 19:00 (МСК+4)
Зенит Барнаул
Барнаул, Спортзал "Коммунальщик"
Чемпионат АКАМФ. Вторая лига
Диагностический центр Барнаул 8:1
Идет 2 тайм
VREZERVE Барнаул
Барнаул, Спортзал "Коммунальщик"
Легенда Барнаул ?-?
Начало матча 11:00 (МСК+4)
АГАУ Барнаул
Барнаул, Спортзал "Коммунальщик"
СКИФ Барнаул ?-?
Начало матча 12:00 (МСК+4)
АГРОНОМ Барнаул
Барнаул, Спортзал "Коммунальщик"
Рубин Барнаул ?-?
Начало матча 13:00 (МСК+4)
Атлетик Барнаул
Барнаул, Спортзал "Коммунальщик"
Чемпионат АКАМФ. Четвертая лига
АЭК Барнаул ?-?
Начало матча 13:00 (МСК+4)
BRITANNIA Барнаул
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"

Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда

27.01.2017 Чемпионат АКАМФ
Через неделю в воскресенье 5 февраля 2017 года стартует турнир Лиги новичков - одиннадцатой лиги Чемпионата Алтайского края по мини-футболу.

Стань автором истории мини-футбола Алтая: приглашаем новые команды в Лигу новичков

11.01.2017 Чемпионат АКАМФ
Вниманию всех новых команд, желающих присоединиться к мини-футбольному движению Алтая!

С Новым годом, с новым счастьем, с новой удачей, с новыми победами, с новыми голами!
3  
 

31.12.2016
С Новым годом Вас, уважаемые, дорогие и любимые посетители сайт "Алтайский футбол", футболисты, тренеры и болельщики, просто любители футбола и их друзья, родные!
конкурсы прогнозов
VI-я битва мини-футбольных экстрасенсов 2016-2017 гг. ТурыПравилаРейтинг
161 (8-26-85)
153 (5-24-90)
148 (8-19-86)
Тур №16. Начало 4 февраля 2017 в 10:00. Прием прогнозов завершен
Лучшие игроки турнира
Чемпионат Алтайского края по мини-футболу. Супер-лига. 2016/17
Январь 2017Идет голосование
Окончание 6 февраля 2017 в 23:59 (МСК+4)
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общение
alekseiA 1 февраля в 16:28 в форуме Мини-футбол в теме ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Команда 9 лиги ищет вратаря, по всем вопросам пишите…
Газовик 29 января в 11:41 в форуме Мини-футбол в теме Товарищеские матчи!!!
Команда лиги новичков ищет команду для товарищеского…
Sergio 21 января в 23:07 в форуме Мини-футбол в теме ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Кто ищет команду на АКАМФ, пишите мне в личку: о себе…
Алексей 075 20 января в 21:53 в форуме Общий форум в теме Ищу команду из лиги новичков
Срочно ищу команду, с любой лиги АКАМФ, либо с лиги…
Алексей 075 20 января в 21:50 в форуме Мини-футбол в теме Доска объявлений
Предлагаю здесь размещать объявления, типо, "срочно…

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