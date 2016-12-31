Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда

главная | новости | календарь | турниры | дисквалификации | команды | стадионы | персоналии | документы | общение | прогнозы

Сегодня 10 января, вторник.
Сейчас в Барнауле 4:53 (МСК+4)
дни рождения
Сегодня Завтра
все дни рождения
календарь матчей
вчера
сегодня
завтра
скоро
10 января 2017
Все матчи дня
Первенство Славгорода
Газ-Мяс Славгород ?-?
Начало матча 21:30 (МСК+4)
СПК Славгород
Славгород, Стадион "Кристалл"
Юниоры до 15 лет. Сибирский Кубок-2017 U-15
Алтай-2002 Барнаул ?-?
Начало матча 11:30 (МСК+4)
ОСДЮСШ-2002 Иркутск
Барнаул, Футбольный манеж "Темп"
Динамо-2002 Барнаул ?-?
Начало матча 13:00 (МСК+4)
Чита-2002 Чита
Барнаул, Футбольный манеж "Темп"
ДЮСШ-17-2002 Томск ?-?
Начало матча 14:25 (МСК+4)
Интер-2002 Тальменка
Барнаул, Футбольный манеж "Темп"
Юниоры до 12 лет. Сибирский Кубок-2017 U-12
Алтай-2005 Барнаул ?-?
Начало матча 10:05 (МСК+4)
Динамо-2005 Барнаул
Барнаул, Футбольный манеж "Темп"
Юниоры до 12 лет. Рождественский кубок
Целинник-девушки-2005 Комсомольский ?-?
Начало матча 10:00 (МСК+4)
Юность-Алтая-девочки-2005 Барнаул
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"
Алтай-девочки-2003 Барнаул ?-?
Начало матча 10:50 (МСК+4)
Юность Алтая-девочки-2003 Барнаул
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"
Алтай-девочки-2005 Барнаул ?-?
Начало матча 11:30 (МСК+4)
Юность-Алтая-девочки-2005 Барнаул
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"
Целинник-девочки-2003 Комсомольский ?-?
Начало матча 12:20 (МСК+4)
Юность Алтая-девочки-2003 Барнаул
Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт"

С Новым годом, с новым счастьем, с новой удачей, с новыми победами, с новыми голами!
3  
 

31.12.2016
С Новым годом Вас, уважаемые, дорогие и любимые посетители сайт "Алтайский футбол", футболисты, тренеры и болельщики, просто любители футбола и их друзья, родные!

Семь лет как один миг: с днем рождения "Алтайского футбола", уважаемые посетители!
5  
 

25.12.2016 День рождения
Семь - счастливое число и именно столько лет исполняется сегодня всему любимому сайту "Алтайский футбол".

Как встретишь новый год, так он и пройдет
2  
 

14.12.2016
Скоро наступит Новый год, а это значит, что не за горами и розыгрыш первого турнира по мини-футболу в наступающем году - Кубка Деда Мороза.
конкурсы прогнозов
VI-я битва мини-футбольных экстрасенсов 2016-2017 гг. ТурыПравилаРейтинг
129 (4-22-73)
125 (7-17-70)
125 (5-20-70)
Тур №12. 8 января 2017 г. Завершен
Лучшие игроки турнира
Чемпионат Алтайского края по мини-футболу. Супер-лига. 2016/17
Декабрь 2016Идет голосование
Окончание 12 января 2017 в 23:59 (МСК+4)
общение
meppwzqq Вчера в 23:17 в форуме Общий форум в теме ищу команду
http://www.altaifootball.ru/persons/12102/ 89635016131
Pirlo21 Вчера в 14:41 в форуме Мини-футбол в теме Тренировки!
Команда 8 лиги ищет команду для совместных тренировок…
Molosh_Brn 8 января в 21:20 в форуме Мини-футбол в теме Тренировки!
Ищем команду для спарринга на постоянной основе!…
DianaVof 7 января в 5:33 в форуме Общий форум в теме Ялта Крым Обзор Гостиниц и Отелей!!!
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=UX3gJHBtiSI>Крым Ялта Обзор Отеля…
Klassik09 4 января в 15:04 в форуме Общий форум в теме купи-продай
Продам футзали Nike, 40 размер , одевались один раз , не…

блоги
избранная запись
все авторы
лента новостей
8 января 2017
7 января 2017
6 января 2017
5 января 2017
4 января 2017
3 января 2017
все новости

"Алтайский футбол" © 2009-2017
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на сайт "Алтайский футбол" обязательна.
Для онлайновых изданий гиперссылка www.altaifootball.ru обязательна.
Контактный адрес info@altaifootball.ru
главнаяновостиобщениеблогипрогнозы
календарьтурнирыкомандыстадионыперсоналии
архив чемпионатов и турниров
Спортивные тотализаторы и лучшие букмекерские конторы на Strategya.com