Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда

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Сегодня 6 февраля, понедельник.
Сейчас в Барнауле 6:38 (МСК+4)
календарь матчей
вчера
завтра
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5 февраля 2017
Все матчи дня
Турнир памяти С.Прокопьева
Алтай-девушки
Барнаул
6:3
ТПУ
Томск
Чемпионат АКАМФ. Супер-лига
Алтайэнергосбыт
Барнаул
2:4
Автоцентр КАМАZ
Барнаул
ПрофЭнерджи
Барнаул
3:4
АлтайСоккер
Барнаул
Омега
Барнаул
8:4
ДСУ-4
Барнаул
Алейск
Алейск
11:1
1
Звезда УФСИН
Барнаул
Хозмастер
Барнаул
10:3
17
Алтайэнерго
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Вторая лига
Дзержинец
Барнаул
1:3
2
СибТехКом
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Третья лига
Горизонт
Барнаул
7:0
Университет
Барнаул
DROM
Барнаул
3:2
1
АСК
Барнаул
Малахова
Барнаул
8:2
Киприно
Барнаул
АЛЬКОН
Камень-на-Оби
9:4
ДЮСШ-86
Барнаул
FIDEL
Барнаул
4:3
КИФА
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Четвертая лига
Энергия-Барнаул
Барнаул
6:4
Пирант-Алтай
Барнаул
ЭСКАДА
Барнаул
4:6
BRITANNIA
Барнаул
Libertas (NEO)
Барнаул
8:0
АЭК
Барнаул
Спортинг
Барнаул
4:3
Энергетик
Барнаул
Олимп
Угловское
8:5
Прокуратура АК
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Пятая лига
IT-Решения
Барнаул
3:7
Смена-ДЮСШ
Троицкое
Алтайлес
Барнаул
1:3
Адреналин
Барнаул
HARVEST22.ru
Барнаул
7:10
Alawar Studios
Барнаул
ОРИОН
Барнаул
4:4
Бригантина
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Шестая лига
УФСИН
Барнаул
6:2
Спортлайв
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Седьмая лига
Алтай-Кокс
Заринск
8:6
СОЮЗ
Барнаул
Штурм
Барнаул
6:2
Легион
Барнаул
Медик
Барнаул
10:2
Продвижение
Барнаул
Радиотехника
Барнаул
14:4
Подкова
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Восьмая лига
АВТОДИФ
Барнаул
4:4
Леруа Мерлен
Барнаул
РегионЭнерго
Барнаул
7:2
Мега-Харвест
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Девятая лига
Матросова
Барнаул
3:4
УТУТ
Барнаул
ЛАНИТ
Барнаул
4:6
Одуванчик
Алейск
Олимпия
Барнаул
4:9
Металлург
Рубцовск
Чемпионат АКАМФ. Десятая лига
ЦАО
Барнаул
6:5
Феникс
Барнаул
Спартак-Алтай
Барнаул
2:3
Обь
Барнаул
Веста
Барнаул
2:10
Балтийская
Барнаул
Динамо-УВО
Барнаул
6:4
Интер
Барнаул
АлтайСнаб
Новичиха
6:6
ДеМо
Барнаул
Чемпионат АКАМФ. Одиннадцатая лига
Строитель
Барнаул
15:6
ЖИ-Шайдон
Шайдон
АлтайГазИнвестСтрой
Барнаул
3:7
БЮДЖЕТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Барнаул
Мотор
Барнаул
7:4
Адвокатская Палата АК
Барнаул
Кубок по футболу
Арагац
Барнаул
0:3
Динамо-99
Барнаул
Первенство Родинского района
Мирный
Родино
4:10
ОАО Свободный
Родино
ИП Горяев
Родино
12:3
Медик
Родино
Алтай-Родино
Родино
5:7
Омега
Родино
7 февраля 2017
Все матчи дня
Чемпионат АФЛ 8х8 на снегу
Урожай
Кытманово
?-?
Начало матча
19:30
(МСК+4)
Смена
Ребриха
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле)
Мамонтово
Мамонтово
?-?
Начало матча
20:30
(МСК+4)
Энергия015-Алтайкукуруза
Барнаул
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле)
8 февраля 2017
Все матчи дня
Чемпионат АФЛ 8х8 на снегу
КРЕЧЕТ
Барнаул
?-?
Начало матча
19:30
(МСК+4)
Алтайсейф
Барнаул
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле)
СиЭК
Барнаул
?-?
Начало матча
20:30
(МСК+4)
Смена
Ребриха
Барнаул,
Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле)
Одиннадцатая лига стала соучредителем рекорда
27.01.2017
Чемпионат АКАМФ
Через неделю в воскресенье 5 февраля 2017 года стартует турнир Лиги новичков - одиннадцатой лиги Чемпионата Алтайского края по мини-футболу.
Стань автором истории мини-футбола Алтая: приглашаем новые команды в Лигу новичков
11.01.2017
Чемпионат АКАМФ
Вниманию всех новых команд, желающих присоединиться к мини-футбольному движению Алтая!
С Новым годом, с новым счастьем, с новой удачей, с новыми победами, с новыми голами!
3
31.12.2016
С Новым годом Вас, уважаемые, дорогие и любимые посетители сайт "Алтайский футбол", футболисты, тренеры и болельщики, просто любители футбола и их друзья, родные!
конкурсы прогнозов
VI-я битва мини-футбольных экстрасенсов 2016-2017 гг.
Туры
•
Правила
•
Рейтинг
bwnSt
161
(8-26-85)
Pahey23
153
(5-24-90)
vova070489
148
(8-19-86)
Тур №16.
Начало
4 февраля 2017 в 10:00
.
Прием прогнозов завершен
Лучшие игроки турнира
Чемпионат Алтайского края по мини-футболу. Супер-лига. 2016/17
Январь 2017
—
Идет голосование
Окончание
6 февраля 2017 в 23:59
(МСК+4)
дни рождения
Сегодня
Завтра
Данил Бондарев
, 28 лет
Антон Васильев
, 34 года
Роман Веселовский
, 12 лет
Павел Видмер
, 36 лет
Алексей Горовой
, 29 лет
Алексей Грицаненко
, 26 лет
Василий Данилов
, 29 лет
Илья Данилов
, 10 лет
Никита Жучков
, 16 лет
Руслан Ибрагимов
, 43 года
Роман Канайкин
, 24 года
Екатерина Каратаева
, 15 лет
Вячеслав Квасов
, 15 лет
Виктор Ковальчук
, 20 лет
Евгений Кочура
, 22 года
Кирилл Кривошеин
, 18 лет
Денис Ломакин
, 38 лет
Константин Лошкарев
, 29 лет
Борис Макаренко
, 29 лет
Олег Мамаев
, 50 лет
Владимир Мозгунов
, 24 года
Егор Набока
, 14 лет
Егор Паршаков
, 15 лет
Денис Перфильев
, 26 лет
Виктор Рыбаков
, 55 лет
Илья Самохин
, 17 лет
Илья Силантьев
, 24 года
Ксения Смокотина
, 18 лет
Кирилл Суртаев
, 22 года
Иван Туманов
, 24 года
Александр Устенко
, 21 год
Максим Филимонов
, 21 год
Клим Хижняк
, 15 лет
Руслан Чайкин
, 27 лет
Артем Чернышов
, 31 год
Денис Шарлаев
, 34 года
Владимир Шиповский
, 51 год
Александр Шустов
, 27 лет
Михаил Юрков
, 31 год
Денис Агейкин
, 9 лет
Леонид Бушковский
, 31 год
Николай Васин
, 25 лет
Павел Гук
, 19 лет
Глеб Дегтярев
, 9 лет
Данил Дробышев
, 17 лет
Денис Дубченко
, 11 лет
Игорь Иретин
, 28 лет
Роман Князев
, 30 лет
Роман Коновалов
, 32 года
Виталий Кононенко
, 19 лет
Михаил Корнеев
, 17 лет
Андрей Курьянов
, 24 года
Евгений Лапшин
, 27 лет
Никита Ломакин
, 14 лет
Кирилл Макрушенко
, 23 года
Виктор Медведев
, 19 лет
Олег Никитин
, 49 лет
Андрей Пажитнев
, 18 лет
Алексей Пасько
, 28 лет
Павел Политов
, 30 лет
Вячеслав Прохоров
, 20 лет
Даниил Русин
, 20 лет
Антон Рябов
, 23 года
Лев Селезнёв
, 31 год
Сергей Сидоренко
, 27 лет
Александр Сиянский
, 11 лет
Дмитрий Скробот
, 52 года
Константин Фильков
, 21 год
Дмитрий Харчевников
, 24 года
Евгений Хорин
, 33 года
Алексей Хохлов
, 51 год
Николай Шведак
, 26 лет
Иван Шишкин
, 32 года
Владислав Янковский
, 17 лет
все дни рождения
общение
alekseiA
1 февраля в 16:28
в форуме
Мини-футбол
в теме
ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Команда 9 лиги ищет вратаря, по всем вопросам пишите…
Газовик
29 января в 11:41
в форуме
Мини-футбол
в теме
Товарищеские матчи!!!
Команда лиги новичков ищет команду для товарищеского…
Sergio
21 января в 23:07
в форуме
Мини-футбол
в теме
ТРАНСФЕРЫ ... каму кто нужен?
Кто ищет команду на АКАМФ, пишите мне в личку: о себе…
Алексей 075
20 января в 21:53
в форуме
Общий форум
в теме
Ищу команду из лиги новичков
Срочно ищу команду, с любой лиги АКАМФ, либо с лиги…
Алексей 075
20 января в 21:50
в форуме
Мини-футбол
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Доска объявлений
Предлагаю здесь размещать объявления, типо, "срочно…
блоги
избранная запись
Андрей Проскурин
Лето? Ах лето.. Да нет, уже пора и о зиме подумать...
30
6 сентября 2016 в 15:23
все авторы
лента новостей
4 февраля 2017
Первая Супертройка уже в отрыве
Чемпионат АКАМФ
Еще две лиги потеряли представительство в Кубке
2
Чемпионат АКАМФ
"Косиха" первым очком не довольна
Ветераны
Сюрпризы хозяев оказались неожиданными
Женский футбол
3 февраля 2017
Пляжникам любой футбол в радость
"АлтайФутболТВ" представляет очередные баталии чемпионата края по мини-футболу
Чемпионат АКАМФ
За кого проголосуете вы: лучший вратарь января
Чемпионат АКАМФ
Выпуск новостей "Вести-Алтай": Чемпионат края в объектив видеокамер
Чемпионат АКАМФ
Они были лучшими: очередная символическая сборная
Чемпионат АКАМФ
2 февраля 2017
Тройка лидеров уходит в отрыв
ICE CUP
Ваш выход: кто лучший игрок января?
Чемпионат АКАМФ
«Динамо» вышло из отпуска
Динамо
Прошлогодний победитель теряет очки
Районы
1 февраля 2017
Результаты жеребьевки футбольного турнира сельской Олимпиады
Лучшие пьют PEPSI
Чемпионат АКАМФ
Двоевластие во главе таблицы
8х8
Денис Мезенцев - лучший вратарь тура
Чемпионат АКАМФ
31 января 2017
С высокой государственной наградой, уважаемый Евгений Михайлович!
1
Антон Новоселов вошел в "Клуб 400"
3
Чемпионат АКАМФ
Дан старт первенству
Районы
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